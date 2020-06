TEMA BROJ JEDAN U HRVATA ODJEKNULA I DO NBA LIGE: Lijepu voditeljicu ovo bi moglo zaboljeti

Nakon sedam godina razvodi se bračni par

Na sapunici oko razvoda poznate voditeljice Doris Pinčić Rogoznice i Borisa Rogoznice osvrnuo se i hrvatski NBA košarkaš Mario Hezonja. On je na svom Facebooku podijelio fotografiju na kojoj Pinčić iskače iz paštete, aludirajući an to da se previše govori o tome.

KRAJ BRAKA DORIS PINČIĆ I BORISA ROGOZNICE: Otkriveni su novi detalji kraha njihovog naizgled idiličnog života

Nakon što se danima nagađalo da se par razvodi oglasila se voditeljica i sve to potvrdila.

“U prvom trenutku nismo htjeli komentirati uopće jer stvarno mislimo da ima puno važnijih stvari o kojima bi se u Hr trebalo pisati i pričati, ali ajde… Iako već neko vrijeme nismo životni partneri i dalje smo prijatelji i roditelji savršene djece koju smo zajedno stvorili. Nema drame, svi su živi i zdravi i idemo dalje hrabro i s osmijehom. Vise ništa nemamo za reći ,niti se tiče IKOG osim naše obitelji i molimo sve da to poštuju. Hvala svima na razumijevanju”, napisala je Pinčić.

Doris i Boris vjenčali su se 6. rujna 2013. u katedrali sv. Stošije u voditeljičinom rodnom Zadru, a u veljači 2014. dobili su prvo dijete, sina Donata. Prije dvije godine na svijet je došla i njihova kćer Gita. Nakon što su kupili kuću, otvorili su i obiteljsku firmu.