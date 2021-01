Proslavljeni bosanskohercegovački nogometaškoji igra za talijanskog velikana Romu, Edin Džeko (34) član je talijanskog velikana Rome od 2016. godine i u njemom dresu je postao jedan od najboljih napadača u Italiji.

Džeku se već duže vremana povezivalo s transferom u redove nekog drugog velikana iz te zemlje, a kao njegova sljedeće destinacija najviše se spominjao milanski Inter. Iako se o tom transferu dugo pričalo, on nije nikad ostvaren.

No, to bi se sada moglo promijeniti.

Ugledni talijanski novinar specijaliziran za transfere Fabrizio Romano u četvrtak je objavio da Inter s Romom dogovara veliku razmjenu igrača u kojoj bi Džeko postao član Nerazzura, a u suprotnom smjeru bi otišao Alexis Sanchez (32), Čilenac koji je svojedobno bio jedan od najboljih ofenzivaca na svijetu.

Inter and Roma are considering a possible swap deal between Alexis Sanchez and Edin Dzeko. It’s not an easy deal or advanced but the two clubs are now in direct contact. 🔴 @SkySport #Inter #Roma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2021