Zbog cijele situacije najveća zvijezda počela im je zadavati glavobolje

Odlazak Zvonimira Bobana sa San Sira osjetio se istog trenutka. Najveća klupska zvijezda, Zlatan Ibrahimović, pobjesnio je zbog takvog raspleta situacije. Boban ga je i uspio nagovoriti da se vrati, a samo nekoliko tjedana poslije legendarni hrvatski kapetan dobio je otkaz jer je javno prozvao izvršnog direktora Ivana Gazidisa da mu iza leđa radi na dolasku njemačkog stručnjaka Ralfa Rangnicka. Šef Milana nije mu mogao prijeći preko toga te mu je uručio otkaz.

Takav rasplet situacije nije očekivao švedski napadač koji se na nagovor Bobana nakon osam godina vratio u klub. U siječnju je potpisao ugovor na pola godine s mogućnošću produženja za još jednu sezonu. No, stvari su se zbog razlaza klupskog vodstva s Bobanom zakomplicirale i ugrozile potencijalni Ibrahimovićev ostanak na San Siru. Da je Boban ostao vjerojatno bi ostao i Zlatan, no sada je ro neizvjesno. Corriere dello Sport navodi kako bi mogao ostati, ali samo po uvjetom da klub dovede prava pojačanja. Napadač navodno želi završiti karijeru na najbolji mogući način, te smatra da bi povratak Milana u Ligu prvaka nakon sedam godina bio savršen za to.

No, svjestan je da aktualna momčad nije dovoljno dobra pa želi da klub dovede jaka pojačanja spremna se boriti za određene ciljeve. To mu je, navode Talijani, važnije od same plaće, kako bi ostao u klubu. Gazidis, tvrde, želi zadržati slavnog napadača, ali nakon rastanka s Bobanom, morat će se malo više potruditi kako bi uvjerio Ibrahimovića da ostane. Zaključuju kako su u ovom trenutku male šanse da će Šveđanin produžiti ugovor.