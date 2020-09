Predsjednik Talijanskog nogometnog saveza Gabriele Gravina iznio je u razgovoru za Corriere dello Sport svoj prijedlog novog formata Serie A.

“Radim na tome da prvenstvo bude podijeljeno u tri faze i da se na kraju najboljih osam bori za titulu”, otkrio je i nastavio.

The #FIGC President Gabriele Gravina has proposed a new format for #SerieA, with ‘three phases and a Final Eight for the Scudetto’. #Calcio https://t.co/L4amBC21FY pic.twitter.com/xWibepGaDx

