Legendarni Vatreni optužio je Gazidisa da mu radi iza leđa

Jedan od najvećih talijanskih stručnjaka za radno pravo Francesco Rotondi, osvrnuo se u razgovoru za Pianeta Milan na otkaz Zvonimira Bobana. Legendarni Vatreni optužio je u intervjuu za Gazzettu dello Sport izvršnog direktora kluba Ivana Gazidisa da mu iza leđa pregovora s njemačkim stručnjakom Ralfom Rangnickom oko dolaska na San Siro što ga je na koncu koštalo posla.

BOBAN KREĆE U RAT S MILANOM: Talijani otkrili koji je idući potez legendarnog Vatrenog: ‘To je za njega pitanje principa’

“Ne vidim tu opravdani razlog za otkaz. Hipoteza da je ugovor raskinut na osnovi intervjua koji je sadržavao neke neodgovorne izjave ne može biti ispravna ili pogrešna. Treba se zapitati s pravnog stajališta je li u njemu bilo elemenata opravdanog razloga, a to je sasvim druga stvar. Opravdani razlog se konkretizira ako je povjerenje između poslodavca i radnika izgubljeno zbog ponašanja jedne ili druge strane. No to je pravilo ‘otvoreno’ i može se popuniti drugim sadržajem koji mora proći provjeru zakonitosti kod nadležnog tijela. Ne mislim da bi obični intervju mogao biti opravdani razlog otkaza. Mora da je tu bilo nešto više“, rekao je i dodao:

„Ako je razlog za otkaz samo intervju, onda su analogije očite, ali to ne mogu tvrditi bez da znam detalje priče.“

Talijanski mediji ovih su dana objavili da Boban kreće u pravnu bitku s Milanom. Tvrdili su i da to radi iz principa, a ne zbog novaca.