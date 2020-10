TALIJANSKI MINISTAR KRITIZIRAO RONALDA NAKON ŠTO SE ZARAZIO KORONAVIRUSOM: ‘Ako je to istina, on nije smio putovati…’

Portugalskom nogometnom superstaru Cristianu Ronaldu u utorak je dijagnosticiran koronavirus dok je bio s reprezentacijom Portugala, nakon čega se ubrzo avionom vratio u Italiju, gdje igra za Juventus.

RONALDO POSEBNIM AVIONOM PUTUJE U ITALIJU: Objavljeno što ga sve čeka po povratku u Torino i koje će utakmice propustiti

Ronaldo bi karantenu u trajanju od deset dana treba odraditi u svom domu u Torinu.

NAKON RONALDA, JOŠ JEDNA ZVIJEZDA JUVENTUSA POZITIVNA NA KORONAVIRUS: Cijela momčad je u samoizolaciji

Talijanski min istar sporta Vincenzo Spadafora u četvrtak je rekao kako oko tog cijelog slučaja postoje neke ozbiljne nepravilnosti.

V. Spadafora, Italy’s minister of sport, claims to be unaware of the green light being given for Ronaldo to come back to the country: "I think he violated protocol"

Ronaldo 🇵🇹 may have broken coronavirus rules despite Juventus claiming clearance for return. [Goal] pic.twitter.com/kR3uqxkR6Y

