TALIJANSKI DRUGOLIGAŠ SRUŠIO NEGATIVNI REKORD: U svojim redovima ima čak 27 slučajeva koronavirusa

Talijanski drugoligaš i nekad poznati prvoligaš Reggina 1914 u svojim redovima ima čak 27 osoba zaraženih koronavirusom.

Iz Reggine su objavili da je još 11 članova njihove prve momčadi pozitivno na Covid, što znači da je broj zaraženih porastao na 27, pd čega je zaražen 21 igrač i šest članova trenerskog osoblja, uključujući glavnog trenera Massimiliana Alvinija i njegovog pomoćnika.

Reggiana have announced 11 members of their team group have tested positive for Covid-19. The Serie B side have now 27 confirmed cases of Coronavirus, including their coach and his assistant. https://t.co/wCq0nWraYV #SerieB #Reggiana #Covid #Coronavirus pic.twitter.com/iJJGfAlCsJ

