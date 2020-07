Hrvatski napadač je četiri godine nosio dres Juventusa i na ‘čizmi’ su dobro upoznati s njegovim kvalitetama

Prema pisanju talijanskih medija posljednjih dana bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić najvjerojatnije bi iduće sezone trebao zaigrati u Fiorentin. To znači da će se vratilti u Italiju nakon što je ove zime napustio Juventus i prešao u katarski Al- Duhail.

Veliki njegov zagovorni je i Christian Amoroso, legenda kluba.

“Fiorentina takvo pojačanje traži godinama. To je igrač koji cijelu momčad nosi na svojim ramenima. Bio bi savršen. On, Ribery i Chiesa, kakav bi to bio trojac” poručio je Amoroso.

Hrvatski napadač je četiri godine nosio dres Juventusa i na ‘čizmi’ su dobro upoznati s njegovim kvalitetama. U redovima torinske “Stare dame” je upisao 162 nastupa i postigao 44 gola osvojivši osam trofeja pri čemu četiri ‘scudetta’.

Tijekom karijere igrao je i za Atletico Madrid, Bayern, Wolfsburg, Dinamo, Zagreb i Marsoniju.

Mandžukić se nakon osvojenog srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. oprostio od hrvatske reprezentacije, a u dresu “Vatrenih” sakupio je 89 nastupa i postigao 33 gola.