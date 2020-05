TALIJANSKA LEGENDA PODRŽALA BOBANA I ŽESTOKO NAPALA MILAN: ‘Zlo mi je od njih, napravio bih isto što i on…’

Nakon što se pojavila vijest o Rangnickovom dolasku u Milan legendarni Hrvat Zvonimir Boban u intervjuu je napao vodstvo kluba

Njemački nogometni stručnjak Ralf Rangnick od sljedeće sezone trebao bi postati novi trener talijanskog velikana Milana i u tom klubu imati potpunu kontrolu, od kupovine i prodaje igrača, do treniranja momčadi.

ČOVJEK ZBOG KOJEGA JE BOBAN OTIŠAO IZ MILANA POTVRDIO GLASINE: Ovo objašnjava zašto je legendarni Hrvat poludio

To bi značilo da će on objediniti uloge direktora i trenera, tako da će doći do potpune rekonstrukcije u Rossonerima. Nakon što se pojavila vijest o Rangnickovom dolasku legendarni Hrvat Zvonimir Boban, tadašnji sportski direktor Milana, dao je intervju za Gazzettu dello Sport i sasuo paljbu po izvršnom direktoru Milana Ivanu Gazidisu te ga je optužio da radi njemu i drugom direktoru te klupskoj legendi Paolu Maldiniju iza leđa.

MALDINI ŽESTOKO UDARIO PO ČOVJEKU ZBOG KOJEG JE BOBAN POTJERAN: ‘Neka prvo nauči poštovanje, a tek onda talijanski’

Taj ga je intervju na koncu koštao posla jer je Boban ubrzo otišao iz Milana, a taj potez klupskih čelnika naišao na brojne kritike.

Čast ispred svega

Posljednji koji ih je kritizirao bio je legendarni talijanski trener Fabio Capello koji je u intervjuu za Corriere dello Sport dao podršku Bobanu.

“Zlo mi je od Milanovog tretmana Zvonimira Bobana i Paola Maldinija. Kao direktori, pokazivali su iskrenost kakvu su imali i kao igrači. Napravio bih isto što je napravio i Boban jer čast dolazi ispred svega”, poručio je Capello.

Što se tiče Rangnickovog dolaska na San Siro, on je prošli tjedan potvrdio razgovore s Milanom.