TALIJANI ZAPRIJETILI JUVENTUSU: Staroj dami stigao ultimatum; ‘Ako neće igrati po pravilima, ispadaju iz lige’

Juventus, jedan od zadnja tri kluba koji su branili projekt Superlige, neće moći sudjelovati u sljedećem talijanskom prvenstvu ako ostane uključen u ovaj elitni natjecateljski projekt, potvrdio je u ponedjeljak predsjednik Talijanskog nogometnog saveza Gabriele Gravina.

JUVENTUS ĆE NA KRAJU SZONE POTJERATI RONALDA? Portugalski superstar je na korak do odlaska, samo jedna stvar to može promijeniti

“Ako Juventus ne bude igrao po pravilima, bit će van za nas. Prilikom prijave za sljedeće prvenstvo Serie A, bili bi isključeni ako se ne povuku iz Superlige”, prenijeli su riječi Gabrielea Gravine neki talijanski mediji.

Juventus will be BANNED from Serie A if they don't withdraw from the Super League before next season, says FIGC president Gabriele Gravina 😲 pic.twitter.com/5DgW50dPfH

— Goal (@goal) May 10, 2021