TALIJANI SU SIGURNI – ČOVJEK ZBOG KOJEG JE BOBAN OTIŠAO IZ MILANA PREUZIMA ROSSONERE: Poznati su svi detalji

Talijanski velikan sve je dogovorio s njemačkim nogometnim stručnjakom Ralfom Rangnickom koji bi od sljedeće sezone trebao preuzeti funkcije trenera i sportskog direktora u Rossonerima, javlja SportMediaset.

Ranije u srijedu je drugi talijanski medij, Tuttosport, objavio da je Nijemac postigao dogovor s Milanom, a sada SportMediaset otkriva nepoznate detalje.

