Finale ovogodišnjeg talijanskog kupa između Juventusa i Atalante, za koju igra hrvatski reprezentativac Mario Pašalić, bit će najposjećenija nogometna utakmica u Italiji od ožujka prošle godine, kada je buknula pandemija koronovirusa.

Finale kupa igrat će se 19. svibnja na Mapei stadionu u Reggio Emiliji, gdje svoje domaće utakmice igra prvoligaš Sassuolo, a stadion ima kapacitet za 21.584 gledatelja. Utakmicu će uživo s tribina moći gledati 4.300 navijača, što je 20 posto kapaciteta. Na sjevernoj tribini bit će navijači Atalante, a na južnoj fanovi Juventusa, objavili su talijanski mediji.

There will be 4,300 fans allowed to attend the Coppa Italia final between Juventus and Atalanta at Mapei Stadium on May 19th.

— Raffaele (@ItalianoCalcio) May 14, 2021