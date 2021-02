AC Milan je oduševljen što može objaviti da je Mario Mandžukić potpisao ugovor. Klub i napadač su potpisali ugovor do kraja ove sezone s opcijom produljenja na još jednu sezonu.

Objavili su to Rossoneri sredinom siječnja. Super Mario je od tada skupio tri nastupa u kojima je ulazio s klupe. Očekuje se kako će po prvi put startati do prve minute idućeg četvrtka kada Milan Gostuje kod Crvene zvezde u Europskoj ligi.

Odmah nakon toga Milan i Inter odigrat će derbi koji bi mogao biti odlučujući u utrci za naslov prvaka. No, u klubu za sada ne dopuštaju da prevlada euforija pa im je cilj i dalje završiti sezonu među prva četiri i čime bi se vratili u Ligu prvaka. A dogodi li se to, Gazzetta dello Sport tvrdi da bi top moglo bitno utjecati na Mandžukića.

Jer, plasman među europsku elitu osigurao bi Milanu značajne prihode, a time i sredstva pomoću kojih bi zadržali Mandžukića još jednu sezonu. Gazzetta navodi da takav dogovor već postoji i prema njemu bi bivši vatreni trebao dobiti 4 milijuna eura za tu dodatnu godinu.

Back to the traditional 4-4-2 formation with Ibra and Mandzukic upfront and kessie in midfield… Just lit https://t.co/jYzsA8tthf

Svjesni su u Milanu da bi im u slučaju plasmana u Ligu prvaka Mandžukićevo iskustvo u tom natjecanju moglo biti ključno.

Mandzukic knows that if Milan qualifies for the Champions League, his renewal is done. @Gazzetta_it writes that there is already an agreement of around 4 million euros.

The Croatian center forward, therefore, looks to the future with reasonable confidence.

— The AC Milan-Godfather (@ACMilanSydney) February 11, 2021