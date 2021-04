Bivši hrvatski reprezentativac i proslavljeni napadač Mario Mandžukić (34) ove je zime kao slobodan igrač potpisao ugovor s talijanskom velikanom Milanom do kraja sezone.

KATASTROFA ZA LEGENDARNOG VATRENOG: Otkriveno što Milan namjerava s Marijom Mandžukićem i neće mu se svidjeti

Mandžukić je u Milan stigao kao najzvučnije pojačanje u zimskom prijelaznom roku, ali u dresu Rossonera nije uspio opravdati očekivanja.

According to Sky Sport, Mario #Mandzukic is likely to leave #ACMilan at the end of the season. https://t.co/eUUqwoyzMk #Milan #SerieA #Calcio #Transfers pic.twitter.com/N24Lmx42Aq

— footballitalia (@footballitalia) April 5, 2021