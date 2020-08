Samo dan nakon što je Antonio Conte najavio da bi mogao uskoro napustiti klupu Intera po talijanskim medijima pčelo se spominjati ime Massimiliana Allegrija kao njegova nasljednika.

I prema kladionicama je prvi favorit. E, ono što je posebno zanimljivo za hrvatske nogometne zaljubljenike je to što se sada počelo pisati da bi sa sobom u Inter mogao dovesti miljenika iz vremena Juventusa – Marija Mandžukića!

Max Allegri is now the bookies’ favourite to be Inter coach rather than Antonio Conte, but it’s reported he could bring Mario Mandzukic in too https://t.co/FxrxdEfocX #FCIM #Juventus #SerieA pic.twitter.com/QxsSizZ2h5

— footballitalia (@footballitalia) August 23, 2020