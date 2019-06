TALIJANI OTKRILI PRVI BOBANOV ZADATAK U MILANU: Legendarnog kapetana odmah čeka zahtjevan posao

Bivši hrvatski nogometaš ima svoju viziju kluba

Zvonimir Boban na pragu je povratka u svoj Milan, klub čije je boje branio od 1991. do 2001. Još ga samo Fifino zeleno svjetlo dijeli do preuzimanja funkcije sportskog direktora posrnulog velikana. Našao se legendarni kapetan vatrenih u utorak na naslovnici Gazzette dello Sport. Ugledna talijanska tiskovina piše da će Zorro dobiti poseban zadatak kad preuzme funkciju, a to će biti pronalazak vrhunskog registe, odnosno playmakera, veznog igrača koji će povlačiti sve konce u igri.

Calciomercato ističe pak da će se Boban pridružiti bivšem suigraču Paolu Maldiniju te da mu je već iznio svoju viziju.

Mladost i iskustvo

“Rekao mu je da želi investirati u mlade talente, ali i momčad pojačati s nekoliko etabliranih igrača koji klub mogu odvesti naprijed. Također, Boban je spreman prodati samo jednu veliku zvijezdu ovog ljeta te planira zadržati igrače poput Romagnolija i Piateka i oko njih izgraditi momčad”, navode Talijani i zaključuju:

“Boban želi izgraditi Milan na filozofiji i identitetu i osigurati da klub upravlja svojim sredstvima u skladu s financijskim fair playom”.