Ovog tjedana je iz Italije stigla vijest da ovi trener Juventusa Andrea Pirlo u svojem stožeru želi imati Igora Tudora, proslavljenog hvatskog nogometaša i bivšeg člana Juvea, koji je sada trener splitskog Hajduka.

BIVŠI TUDOROV MENTOR POJASNIO TALIJANIMA ZAŠTO PIRLO INZISTIRA NA HRVATU: ‘I u mom stožeru najviše se time bavio’

Talijanski Calciomercato već je objavio da će Tudor biti dio Pirlovog stručnog stožera. Naime, tvrde da je Hrvat prihvatio Pirlov prijedlog i da će biti dio njegova tima. Međutim, naglašavaju da je do realizacije posla ostao još jedan korak – Tudor prvo mora raskinuti ugovor s Hajdukom.

Tudor sa splitskim klubom ima ugovor i sada “Majstor s mora”, ako on ode, ima pravo na odštetu.

U srijedu je drugi talijanski portal, Tuttosport, objavio kako Hajduk za svojeg trenera traži milijun eura, a a da Juventus ne želi platiti toliko.

Hajduk Spalato is asking 1M€ to free Igor Tudor who wants to join Pirlo’s technical staff. Juventus doesn’t want to pay that much but the feeling is that the two clubs will find an agreement @tuttosport pic.twitter.com/ssivwV7I87

— Around Turin (@AroundTurin) August 19, 2020