TALIJANI OTKRILI KAKVA JE TOČNO PERIŠIĆEVA BUDUĆNOST: Izgleda da Vatreni ipak neće dobiti ono što je htio; ‘Jako je razočaran tom odlukom…’

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić ovu sezonu je proveo u njemačkom prvaku Bayernu na posudbi iz talijanskog Intera. Njemački velikan imao je mogućnost otkupa njegovog ugovora za 20 milijuna eura, no to neće napraviti i Vatreni će morati napustiti Munchen.

SCENARIJ IZ SNOVA ZA VATRENOG? Bayern ne želi Perišića, Inter ga odmah šalje u redove engleskog velikana, ali postoji problem

U utorak je specijalizirani portal koji prati vijesti o događajima oko Intera, FcInterNews.it, objavio kako je Perišić razočaran što Bavarci neće otkupiti njegov ugovor, iako su ranije uvjeravali njega i njegove menadžere da će ga zadržati u klubu.

Ivan Perišić is disappointed that Bayern may not sign him permanently even though he & his representatives were given guarantees by the club that they want to keep him. Perišić's representatives are looking around at potential next destinations for their client [@FcInterNewsit] pic.twitter.com/9gHvaT7ZeW

