TALIJANI IMAJU RJEŠENJE ZA SPAS NOGOMETNE SEZONE NAKON KORONE: Žele nepopularnu mjeru koja se neće svidjeti brojnim navijačima

UEFA je navodno već prekinula sve pripreme za ovogodišnji Euro koji se trebao održati u 12 gradova Starog kontinenta

Nakon što se pojavio koronavirus i cijeli svijet se bori protiv zaraze, sportska događanja diljem planete su odgođena do daljnega, no čini se da bi sve vlo lagano moglo imati jako ozbiljne posljedice pa će najvjerojatnije doći do otkazivanja ovogodišnjeg Europskog prvenstva, a upravo se za takvo rješenje zalaže predsjednik Nogometnog saveza Italije (FIGC) Gabriele Gravina.

On je rekao, a javlja Sky Sports, da se Europsko prvenstvo ne bi tebalo održati ove godine.

“Ovo je težak period, ali svi imamo dužnost pronaći rješenje. Trebalo bi odgoditi Europsko prvenstvo i dati prednost prvenstima koja su već počela. Potrebano nam je mjesec i pol do dva da završimo prvenstva i mislim da je to najbolja opcija”, rekao je Gravina.

Konferencija u utorak

Kako vrijeme ide, čini se da će se upravo i to dogoditi.

Europski nogometni savez (UEFA) najavio je kako će se sljedećeg utorka održati velika video konferencija s rukovodstvima svih 55 zemalja članica te predstavnicima ECA-e, FIFPro-a i europskih liga kako bi se razgovaralo o daljnjim koracima koje će europski nogomet poduzeti u kontekstu pandemije novog koronavirusa, a na temu domaćih i europskih klupskih natjecanja, kao i EURA 2020.

Nema termina

Ugledni francuski sportski list L’Equipe prije dva dana objavio je tekst u kojemu tvrdi kako će se Euro gotovo sigurno odgoditi za sljedeću godinu.

Prema njihovim navodima, Euro će se odigrati na ljeto 2021. godine jer ove sezone neće biti više termina, pošto će sva nogometna prvenstva u Europi završiti puno kasnije nego što je predviđeno baš zbog odgoda prouzrokovanih epidemijom koronavirusa.

Promjena rasporeda?

Problem je i to što se još uvijek ne znaju svi sudionici Eura jer se dodatne kvalifikacije održavaju koncem ovog mjeseca, a Slovačka i BiH su već tražike odgodu tih utakmica.

Nadalje, neće baš glatko proći niti to prebacivanje na 2021. godinu jer takvu promjenu mora odobriti FIFA, koja je pak za to ljeto predvidjela održavanje Svjetskog klupskog prvenstva.

Odustali su

U subotu se o toj temi oglasio i The Athletic koji javlja da je UEFA prekinula sve pripreme za ovogodišnji Euro koji se trebao održati u 12 gradova Starog kontinenta.

Nadalje, prema njihovim informacijama UEFA traži rješenje da se Euro premjesti na ljeto sljedeće godine, no poteškoću predstavlja, kao što je ranije navedeno, činjenica da FIFA tada namjerava održati Svjetsko klupsko prvenstvo.