U derbiju trećeg kola engleskog nogometnog prvenstva Leicester City je na stadionu Etihad pobijedio Manchester City sa 5-2 uz tri gola Jamiea Vardyja. To je prvi put u 686 utakmica koje je Pep Guardiola odradio kao trener da je njegova momčad primila čak pet golova, te prvi put u 438 domaćih utakmica “Građana” da su na Etihadu dobili “petardu”.

ŠOK NA OTOKU: Guardiola doživio najteži poraz u karijeru, Manchester City doživio debakl na Etihadu

Dan nakon tog poraza Građani su zgotovili novi transfer, iz portugalske Benfice doveli su stopera Rúbena Diasa, za kojega su platili vrtoglavih 68 milijuna eura i kao dio posla u portugalski klub poslali svojeg braniča Nicolása Otamendija, čija se vrijednost procjenjuje na 15 milijuna eura, objavio je talijanski nogometni stručnjak Fabrizio Romano.

Benfica announce transfer of Rúben Dias to Manchester City for £62m. By @FabrizioRomano https://t.co/kFOvt3OZhm

