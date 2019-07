SVJETSKO PRVENSTVO U PLIVANJU: Australke postavile svjetski rekord, Wilson izjednačio najbolji rezultat u povijesti

Fantastični rezultati padaju petog dana Svjetskog prvenstva

Petog dana plivačkih natjecanja na Svjetskom prvenstvu u vodenim sportovima koje se održava u Gwangjuu postavljen je još jedan novi svjetski rekord, njega je ostvarila australska ženska štafeta na 4×200 metara slobodno, dok je izjednačen najbolji rezultat svih vremena na 200 metara prsno kod plivača.

Australke u sastavu Ariarne Titmus, Madison Wilson, Brianna, Throssell i Emma McKeon vodile su veliku borbu s Amerikankama Simone Manuel, Katie Ledecky, Melanie Margalis i Katie McLoughlin tijekom svih 800 metara, a na kraju su u tom međusobnom nadmetanju obje reprezentacije ostvarile vrijeme bolje od 10 godina starog svjetskog rekorda Kineskinja. Ipak, u posljednjih 50 metara McKeon je bila svježija od McLoughlin i na cilj stigla u vremenu od 7:41.50 minuta, 37 stotinki ispred svoje suparnice. Dosadašnji rekord Kine iznosio je 7:42.04.

WooT!

Ariarne Titmus (1:54.27)

Madison Wilson (1:56.73)

Brianna Throssell (1:55.60)

Emma McKeon (1:54.90)

YUGE! https://t.co/rG0KOFiaHQ — neen (@Janine__Graham) July 25, 2019

U pozadini velikog okršaja Australki i Amerikanki, do bronce su stigle Kanađanke sa 7:44.35.

Australac Matthew Wilson je u polufinalu na 200 metara prsno izjednačio dvije i pol godine stari svjetski rekord Japanca Ippeija Watanabea otplivavši tu dionicu za 2:06.67 minuta. Finale te discipline na programu je u petak.

Amerikanac Dressel oduševljava

Amerikanac Caeleb Dressel izrasta u jednu od najvećih zvijezda u Gwangjuu, on je do svog trećeg zlata stigao trijumfom u “kraljevskoj” disciplini na 100 metara slobodno i to s fantastičnim rezultatom od 46.96 sekundi što je za samo pet stotinki slabije od 10 godina starog svjetskog rekorda Cesara Ciela. Dressel (22) je u finalu vodio sjajnu borbu s Australcem Kyleom Chalmersom koji je osvojio srebro sa 47.08 sekundi, dok je do bronce stigao Rus Vladislav Grinev sa 47.82.

Još ranije Dressel je osvojio zlata na 50 metara leptir te u štafetnoj utrci na 4x100m slobodno.

U utrci na 200 metara mješovito slavio je Japanac Daiya Seto (25), kojemu je to treće svjetsko zlato u karijeri, ali prvo u ovoj disciplini. Seto je 2013. u Barceloni i 2015. u Kazanu bio najbrži na 400m mješovito, a do trijumfa na dvostruko kraćoj dionici u Gwangjuu je stigao s vremenom 1:56.14 minuta. Do srebra je sa 1:56.56 stigao Švicarac Jeremy Desplanches, dok je branitelj naslova Amerikanac Chase Kalisz osvojio broncu sa 1:56.78.

Neizvjesna finala plivačica

Kod plivačica u četvrtak su održana dva vrlo neizvjesna finala, na 200 metara leptir najbolja je bila Mađarica Bolgarka Kapas, europska je prvakinja u samoj završnici nadvisila Amerikanke Hali Flickinger i Katie Drabot koje su osvojile srebro i broncu. Kapas je na cilj stigla u vremenu od 2:06.78, 17 stotinki ispred Flickinger, odnosno 26 ispred Drabot.

Na 50 metara leđno najbrža je bila Amerikanka Olivia Smoliga s vremenom 27.33, 11 stotinki ispred braniteljice naslova Brazilke Etiene Medeiros, odnosno 18 stotinki ispred brončane Ruskinje Darje Vaskine.