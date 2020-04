SVJETSKO ATLETSKO PRVENSTVO DOBILO NOVI TERMIN: Zbog Olimpijskih igara pomaknuto za godinu dana

View this post on Instagram

Kuc, Kuc.. tko je?! 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣. 😍 Draga moja 2019. bila si baš izazovna , puna suza i smijeha , dobrih i manje dobrih trenutaka . Stavljala si me na kušnju , naučila puno toga, te za to sam ti jako zahvalna . Kažu da čovjek uči dok je živ , i to je istina . No nakon svega jako sam ponosna na tebe. Probudila si mi apetite koji su možda na trenutak bili zadovoljeni, zapalila si mi iskru koja će me voditi i što je najvažnije napravila si odličnu pripremu za ono što tek dolazi! Dragi moji prijatelji, želim Vam puno sreće i zdravlja u Novoj 2020. godini, ljubavi i poštivanja jer bez toga se ništa ne može .. Puno lijepih trenutaka koje ćete pamtiti.. Želim Vam da sve što si zacrtate i sami poželite da to i ispunite . 🙏🏼🤞🏼A sada se ljubite 😘, volite ❤️, slavite 🎉 i razbijajte 🍾 , a ja idem sa smješkom uskočiti u 2020. Poljubac 🥰 Volim što se volimo 💕 Vaša DISCUS QUEEN 👸🏼 #TeamSP #ForeverYoung #NewYear #NewYerasEve #Live #Love #Celebrate #Enjoy #2020 #BringItOn #IAmReady #AreYou #Tokyo2020 #OlympicGames #Paris2020 #EuropeanChampionship #DiscusQueen #GoForIt