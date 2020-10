SVJETSKI PRVACI STIŽU U METROPOLU: Francuzi se ukrcali u avion za Zagreb i odmah poslali poruku Hrvatima

U utakmici najjačeg razreda Lige nacija nogometaši Francuske i Portugala u nedjelju su odigrali u Parizu bez golova 0-0. Sudar svjetskog i europskog prvaka nije ponudio spektakl, pogotovu u vrlo opreznom prvom dijelu. Najbolju šansu na utakmici imao je u 47. minuti Mbappé, ali je njegov udarac iz blizine obranio vratar Rui Patricio, da bi Portugal u završnici imao nekoliko opasnih šuteva prema Llorisu.

Dan nakon susreta francuski reprezentativci odradili su trening na Stade de Franceu, a u utorak su se zaputili prema Zagrebu gdje ih u srijedu očekuje utakmica s Vatrenima u još jednoj reprizi finala Svjetskog prvenstva.

A training session the day after 🇫🇷 🇵🇹 at Stade de France #FiersdêtreBleus pic.twitter.com/4j695fDSsf

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 12, 2020