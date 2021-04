Bosna i Hercegovina je bod osvojila zahvaljujući pogotku Stevanovića u završnici utakmice

Aktualni svjetski nogometni prvaci Francuzi otvorili su kvalifikacije za SP 2022. u Kataru odigravši 1-1 protiv Ukrajine u dvoboju skupine D.

HRVATSKA IZGUBILA OD SLOVENIJE NA STARTU KVALIFIKACIJA: Kekova momčad sretno zabila i srušila viceprvake svijeta

“Tricolori” su poveli golom Antoine Griezmanna u 19. minuti, a gosti su izjednačili u 57. minuti autogolom Presnela Kimpembea.

SLOVENCI U TRANSU NAKON POBJEDE PROTIV HRVATSKE: ‘Ovo nije san! Slovenija bacila svjetske doprvake na koljena’

BiH povela pa se spašavala

U drugom susretu iz ove skupine Bosna i Hercegovina je pod vodstvom novog izbornika Ivajla Peteva odigrala 2-2 na gostovanju u Finskoj.

Zanimljivo, sva četiri gola pala su u nastavku. Gosti su poveli, Finska je okrenula rezultat, da bi BiH izvukla bod.

Gosti su poveli u 55. minuti golom Miralema Pjanića. Joronen je Pjaniću obranio jedanaesterac, ali je igrač Barcelone iz popravnog pogodio mrežu Finske. No, domaćin je izjednačio samo tri minute kasnije. Alhou je pucao pogodivši prečku, no lopta se odbila do Pukkija koji ovakve poklone ne propušta. Pukki je u 77. zabio i za 2-1, no Miroslav Stevanović je u 84. izjednačio.

Portugalci minimalno slavili

Portugal je u skupini A u susretu koji je zbog epidemioloških razloga igran u Torinu pobijedio Azerbajdžan sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Ruben Neves u 37. minuti.

U drugom susretu Srbija je u Beogradu porazila Irsku sa 3-2.

Gosti su poveli u 18. minuti preko Alana Brownea, no Srbija je okrenula rezultat golovima Dušana Vlahovića (40) i Aleksandra Mitrovića (69, 75). Irska je u završnici smanjila na 3-2 preko Jamesa Collinsa.

Brončani sa SP-a u Rusiji, Belgijanci krenuli su na put prema Kataru trijumfom protiv Walesa sa 3-1 u susretu E skupine igranom u Leuvenu.

Gosti su poveli u 11. minuti preko Harryja Wilsona, no Belgija je ubrzo okrenula rezultat golovim Kevina De Bruynea (22) i Thorgana Hazard (28). U drugom dijelu za domaćine je zabio i Romelu Lukaku iz jedanaesterca u 73. minuti.

Česi napunili estonsku mrežu

Češka je na gostovanju deklasirala Estoniju sa 6-2. No, Estonija je uoči utakmice ostala bez 10 igrača i izbornika nakon što je jedan od reprezentativaca bio pozitivan na koronavirus. Svi su morali u samoizolaciju, pa je pozvano 10 novih igrača.

“Ranjena” Estonija je povela u 12. minuti golom Rauna Sappinena, no Česi su do poluvremena zabili četiri gola, a strijelci su bili Patrik Schick (18), Antonin Barak (27) i Tomaš Souček (32, 43). U nastavku je Souček zabio i svoj treći gol u 48. minuti, a za goste je zabio i Jakub Jankto (56). Za Estoniju je u 86. smanjio Henri Anier na 2-6.

Debakl Oranja

U derbiju 1. kola G skupine Turska je u Istanbulu pobijedila Nizozemsku sa 4-2.

Junak velike turske pobjede bio je trostruki strijelac Burak Yilmaz (15, 34-11m, 81), a pogodak za domaćine zabio je i Hakan Calhanoglu (46), dok su strijelci za “Oranje” bili Davy Klaassen (75), Luuk de Jong (77).

Nizozemska je propustila posljednji EP u Francuskoj 2016. godine, kao i posljednje svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. Nastupit će ovoga ljeta na EURO-u i u taboru “oranja” priželjkivali su pozitivan start kvalifikacija za SP. No, doživjeli su težak poraz.

Turska, koja koja nije bila na World Cupu od 2002. kada je bila treća, povela je u 15. minuti golom Buraka Yilmaza nakon brze kontre. Hakan Calhanoglu je poslao loptu koju je primio Yilmaz i odmah pucao sa 20-tak metara. Lopta je pogodila nekoga i promijenila smjer prevarivši Tima Krula. U 34. minuti napadač Lille je zabio i za 2-0 iz jedanaesterca kojeg je skrivio Donyell Malen.

Calhanoglu briljirao

U samoj završnici prvog dijela gosti su imali sjajnu priliku za smanjenje zaostatka, no nisu imali sreće. Steven Berghius je ubacio iz kornera, Matthijs de Ligt nadskočio obranu i pucao glavom, ali je pogodio lijevu stativu, a loptu je potom s gol crte glavom izbio Okay Yokuslu. Nizozemci su tražili pogodak, no engleski sudac Oliver je samo odmahnuo rukom.

Turska je na otvaranju drugog dijela stigla i do trećeg gola, a pogodak je nakon svega 30-tak sekundi sjajnim udarcem sa više od 20 metara zabio Calhanoglu.

Nizozemska se vratila u život s dva gola u razmaku od dvije minute. Klaassen je u 75. minuti smanjio na 1-3, a dvije minute kasnije De Jong je zabio za 3-2. No, nizozemski nalet utišao je Yilmaz fantastičnim golom iz slobodnog udarca u 81. minuti.

Crnogorci preokrenuli

U posljednjim trenucima susreta Nizozemska nije uspjela realizirati jedanaesterac, Ugurcan Cakir je obranio udarac Memphisa Depayja.

Norveška je na gostovanju porazila Gibraltar sa 3-0, a strijelci su bili Alexander Sorloth (43) i Kristian Thorstvedt (45)

Gostujuću pobjedu je ostvarila i Crna Gora protiv Latvije sa 2-1. Za domaćine je zabiio Janis Ikaunieks (40), a rezultat je okrenuo Stevan Jovetić (41, 83).