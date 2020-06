SVJETSKI MEDIJI PIŠU O ZARAŽENOM IVANIŠEVIĆU: ‘Turnir u Zadru se sada može smatrati samo jednim velikim fijaskom’

Legendarni hrvatski tenisač potvrdio je u petak na svom Instagram profilu da je pozitivan na koronavirus.

GORAN IVANIŠEVIĆ ZARAŽEN KORONAVIRUSOM: ‘Nažalost, nakon dva negativna testa…’

Ivanišević je bio direktor zadarskog izdanja Adria Toura i dio je tima Novaka Đokovića koji je nakon turnira organiziranog u Zadru, utvrdio da je pozitivan na Covid-19. Bugarski tenisač Grigor Dimitrov je prvi u nedjelju objavio da je pozitivan na koronavirus, a nakon toga turnir je prije samog finala prekinut i svi sudionici su podvrgnuti testiranju te su pozitivan rezultat dobili i najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić, trener Grigora Dimitrova Christian Groh i Đokovićev kondicijski trener Marco Panichi.

‘ON STALNO RADI NEPRISILJENE POGREŠKE, OPASNO JE ŠTO MISLI O ZNANOSTI’: Đokovića će ove kritike posebno zaboljeti

Nakon što je Ivanišević objavio da je pozitivan, tu vijest su prenijeli brojni svjetski mediji.

Ugledni francuski L’Equipe o tome piše na sljedeći način: “Popis osoba koje su se zarazile virusom na Adria Touru u organizaciji Novaka Đokovića ne prestaje rasti i ta se ekshibicija više ne može smatrati ničime drugime nego velikim fijaskom.”

“Nastavljaju se pozitivni rezultati na koronavirus u okruženju Novaka Đokovića na Adria Touru i svih kontroverzi oko tog događaja”, piše Eurosport, a španjolski Mundo Deportivo navodi: “Ivanišević je sudjelovao na svim događanjima na Adria Touru, s kojih je objavljivao fotografije.”

Novak Djokovic's coach Goran Ivanisevic is the latest person involved with the world number one's Adria Tour to test positive for coronavirus.

Ex-Wimbledon champion Goran Ivanisevic, who coaches Novak Djokovic and attended the top-ranked player's exhibition series in Serbia and Croatia, tests positive for coronavirus. Four players from the series, including Djokovic, said they have the virus. https://t.co/XpDErbdNaK

— The Associated Press (@AP) June 26, 2020