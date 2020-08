Nakon jučerašnjeg četvrtfinalnog susreta Lige prvaka u kojoj je Bayern s nevjerojatnih 8-2 porazio Barcelonu svjetski mediji tisak nisu štedjeli kritike na račun katalonskog kluba i svi se slažu da se radi o “povijesnom poniženju.

“Poniženje”, “smiješno”, “sumorno” samo su neki do naslova u španjolskim i svjetskim medijima.

Francuski sportski časopis “L’Equipe” je sinoćnji poraz Barcelone nazvao “povijesnom lekcijom”.

Argentinski “Diario Olé” dodaje: “Barcelonin dnevnik: Osam golova i eliminacija. Minhenski Bayern pobijedio je Barcu 8-2, u utakmici koja će ostati u povijesti Lige prvaka”, a “Clarin” navodi da je njemačku klub “zaplesao s povijesnim rezultatom 8-2 protiv Barcelone i Lionela Messija”.

Njemački “Bild” pak piše “8-2! Bayern ponižava Barçu! Mega Müller, Show Daviesa i Coutinho double”.

Thomas Muller has participated in two of the biggest football beatdowns of all time 💥

💣 Germany 7-1 Brazil

💣 Bayern 8-2 Barcelona pic.twitter.com/HU4skCGrSy

— Goal (@goal) August 15, 2020