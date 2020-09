SVJETSKI MEDIJI BRUJE O TRANSFERU IVANA RAKTIĆA: Navijači Barcelone opraštaju se od hrvatskog reprezentativca

Nakon šest godina napustio je Camp Nou

Ivan Rakitić više nije igrač Barcelone, sljedeće sezone igrat će u Sevilli, objavio je katalonski klub na svojim službenim stranicama. Barcelona je za njega dobila odmah 1,5 milijuna eura, dok će još 9 milijuna dobiti kroz bonuse. Vijest o transferu Vatrenog brzo se proširila svjetskim medijima te su je svi redom objavili. Također, na društvenim mrežama broji su se navijači Barcelone oprostili od njega.

BARCELONA SE OPROSTILA OD RAKITIĆA: Objavili koliko će dobiti za njega i poslali mu dirljivu poruku

Rakitić, 32-godišnji vezni igrač, govorio je da bi htio ostati u Barceloni još godinu dana, do isteka ugovora 30. lipnja 2021. Također, je isticao da bi se jednog dana volio vratiti u Sevillu za koju je igrao od siječnja 2011. do srpnja 2014.

Mijenja Banegu

U posljednjoj sezoni joj je bio kapetan te je s njome osvojio Europsku ligu. Ondje je upoznao i svoju suprugu Raquel s kojom često odlazi iz Barcelone u Sevillu.

Rakitić, koji je u nedjelju došao na okupljenje Barcelone i prošao testiranje na koronavirus, u Sevilli će zamijeniti 32-godišnju “desetku” Evera Banegu koji je otišao iz kluba nakon isteka ugovora.

Sevilla je prošle sezone osvojila Europsku ligu, te zauzela četvrto mjesto u španjolskom prvenstvu, pa će ove sezone nastupiti u Ligi prvaka.

Rakitić je za Barcelonu igrao šest godina, pri čemu je sakupio 310 nastupa i postigao 36 golova, te osvojio 13 trofeja pri čemu Ligu prvaka i četiri prvenstva.

Rekcije

