SVJETSKA PRVAKINJA RASPAMETILA FANOVE: Pokazala čime raspolaže i kojeg Hrvata posebno cijeni

View this post on Instagram

🇬🇧 Today was the first day i saw a big turtle 🐢 in the ocean 😍 it was such an incredible moment. 🙆🏻‍♀️ Here are so many different animals.. 🐬🦈🦎🐠🐟🦇🐚🐢🦀 ———————————————– 🇩🇪 Heute habe ich das erste Mal eine Unterwasserschildkröte 🐢 im Meer gesehen 😍 es war ein mega Moment. 🙆🏻‍♀️ Hier sieht man so viele unterschiedliche Tiere.. 🐬🦈🦎🐠🐟🦇🐚🐢🦀 #maldives #holiday #ocean #snorkeling ———————————————– @marie_lang_official #marielang #kickboxing #boxing #royalthirteen #fashion #activewear #workout #fitness #fit #gym #gymlife #sport #training #life #passion #strongwoman #women #motivation #strong #münchen #munich #stekos #nilit @nilit.br #ailleasing #ailcars @ail_cars #jalousiescout @jalousiescout