SVIJET U NEVJERICI NAKON ŠTO JE MESSI ODLUČIO NAPUSTITI BARCELONU: Predsjednik Katalonije već se oprostio od njega

Kapetan Barcelona Argentinac Lionel Messi je čelne ljude kluba obavijestio da želi otići što prije, javljaju u utorak argentinska mreža Tyc Sports i španjolska “Marca”.

POTRES NA CAMP NOU, MESSI NAPUŠTA BARCELONU: Iz kluba službeno potvrdili da je Argentinac zatražio odlazak

Prema izvješću Tyca, Messi, koji je cijelu svoju karijeru proveo u Barci, obavijestio je klub o svojoj želji da ga napusti burofaxom, uslugom sličnom faksom koja jamči sigurnu komunukaciju i koristi se u Španjolskoj.

Ta je vijest iznenadila cijeli svijet jer je Messi već jako dugo simbol Barcelone i najbolji strijalac tog kluba u povijesti.

Legendarni engleski nogometaš Gary Linker je na Twitteru o toj situaciji napisao sljedeće: “Ako će Messi otići, nadam se da će mu klub pomoći. Bio im je jako odan i najveći igrač kluba ikada, bilo bi jako tužno da se sve završi svađom između Messija i kluba.”

If Messi is to leave @FCBarcelona by activating a release clause, then I hope the club try to help, not hinder him. He’s been fiercely loyal and their greatest ever player. It would be terribly sad if it finished with a fight between the player and the club.

— Gary Lineker (@GaryLineker) August 25, 2020