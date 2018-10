NA POMOLU BORBA KOJA ĆE SRUŠITI SVE REKORDE: Stručnjaci imaju svog favorita, Amerikanac prozvao Rusa

Amerikanac se osvrnuo na nemile scene koje su dogodile nakon borbe između Nurmagomedova i McGregora.

Premda je u početku sve izgledalo kao dobra šala, čini se kako su Floyd Mayweather i Khabib Nurmagomedov oboje željni boksačkog okršaja kojeg su američki mediji već proglasili ‘mečom stoljeća’.

Nakon što je postao novi UFC prvak pobijedivši Conora McGregora, Dagestanac Khabib Nurmagomedov je izazvao nepobjedivog Amerikanca Floyda Mayweathera na boksački okršaj. Nurmagomedov u svojoj karijeri imao 27 borbi ostvarivši pritom 27 pobjeda. Sada želi u ring s Amerikancem Mayweatherom koji je okončao boksačku karijeru sa skorom 50-0.

Jedan je kralj

“U džungli ima mjesta samo za jednog kralja, a taj kralj sam ja. Floyd, mislim kako bismo se sada trebali boriti,” poručio je 30-godišnji Rus.

Naravno, nije trebalo dugo čekati Mayweatherov odgovor.

“CBS, Showtime i MGM Grand, pripremite čekovnu knjižicu,” poručio je 41-godišnji Amerikanac koji se nalazi u mirovini od 2017. kada je po pobijedio upravo McGregora.

“Mayweather se tada mučio protiv Conora, a ja sam ga lako riješio”, poručio je Khabib.

Lova do krova

Većina stručnjaka smatra kako Nurmagomedov u boksačkom meču nema izgleda protiv Mayweathera koji od borbe očekuje oko 200 milijuna dolara zarade.

“Nurmagomedov me izazvao. OK, borit ćemo se. Kada me izazoveš dolaziš u moj svijet,” poručio je Amerikanac dodavši: “Očekujem plaću od devet brojki. Negdje između zagarantiranih 100 i 200 milijuna dolara,” kazao je Mayweather.

Amerikanac se osvrnuo i na nemile scene koje su dogodile nakon borbe između Nurmagomedova i McGregora kada je došlo do sveopće tučnjave koju su na kraju morali zaustaviti zaštitari i policija.

“Las Vegas je borilačka metropola i nakon borbe svi se moraju ponašati kao pravi profesionalci. Ne samo u ringu nego i izvan njega,” poručio je Mayweather