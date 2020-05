ŠVICARSKI KLUBOVI NE ŽELE PONOVNO TRENIRATI: Odustali su zbog zabrinutosti igrača i jer ne znaju hoće li se liga nastaviti

Švicarski nogometni klubovi od ponedjeljka smiju trenirati, međutim većina ih je odustala od treninga uslijed neizvjesnosti hoće li se liga nastaviti i zabrinutosti od strane igrača.

I BJELORUSIJA OGODILA NOGOMETNE UTAKMICE ZBOG KORONAVIRUSA: Zaraženi su nogometaši dvije momčadi?

Od 20 klubova u prva dva razreda švicarskog nogometa u ponedjeljak su samo St Gallen i Grasshoppers održali treninge.

Football returns to Switzerland as Grasshoppers club, Zurich formally restarted training on monday (11 May).

As in multiple other European countries, the training session is now individual based as per COVID preventive protocol.https://t.co/7tRAU2Kdan pic.twitter.com/DS0GL2F5H5

