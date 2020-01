Španjolskoj će ovo biti treće finale europskih prvenstva zaredom

“Svi znamo za pobjednički gen Hrvatske, no mi smo također jako konkurentni i zato i jesmo ovdje. Znamo da će utakmica biti izuzetno teška, ali imamo svoje karte za pobjedu“, rekao je 36-godišnji razigravač Daniel Sarmiento za španjolsku novinsku agenciju EFE.

“Kako bi se pobijedilo Hrvatsku potrebno je odraditi stvari jako dobro. To je jedna kompletna momčad, s velikim iskustvom, s tri ili četiri igrača koji su među najboljima na svijetu. Svi znamo kako upravljaju utakmicama kada im ne ide dobro, no mi smo također iskusni, znamo u kojem će smjeru ići pa ćemo odigrati svoje karte”, napomenuo je Sarmiento.

Španjolska i Hrvatska su na ovom prvenstvu već igrale u drugoj fazi natjecanja. U tom susretu, odigranom u srijedu, Hrvatska je u drugom poluvremenu gubila sa šest pogodaka razlike, ali je na kraju završilo neodlučeno 22-22.

“Bit će to izjednačena utakmica, to je jasno nakon našeg susreta u skupini. Jako se dobro poznajemo, a znamo i da će Hrvatska imati ambijent u dvorani kao da igra kod kuće. To smo vidjeli u polufinalu protiv Norveške. No, mi ćemo izaći po pobjedu. Idemo se natjecati, uživati u novom finalu te ostaviti srce na terenu kao što radimo u svakoj utakmici”, izjavio je 38-godišnji kapetan Raúl Entrerríos za španjolsku javnu televiziju TVE.

Španjolskoj će ovo biti treće finale europskih prvenstva zaredom nakon turnira u Poljskoj 2016. i Hrvatskoj 2018. godine. Prije četiri godine izgubila je od Njemačke sa 17-24, a prije dvije godine pobijedila je Švedsku 29-23.

“Bio je to težak put, iziskivao je veliki napor i rad, ali je istovremeno bio jako lijep. Ova generacija je zaslužila ući u novo finale, sada smo tu pa ćemo izaći na teren maksimalno koncentrirani i puni želje. Nadam se da ćemo završiti natjecanje sa zlatnim odličjem”, zaključio je Sarmiento.