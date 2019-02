SVI ŽELE GLEDATI MODRIĆA I DRUŠTVO: U manje do 24 sata planule ulaznice za prvo gostovanje Vatrenih u ovoj godini

View this post on Instagram

🎟🎟 RASPRODANE ULAZNICE ZA UTAKMICU PROTIV MAĐARSKE 🎟🎟 Ulaznice za utakmicu hrvatske reprezentacije protiv @MLSZhivatalos rasprodane su u svega nekoliko sati, a Vatrene će na Groupama Areni pratiti 1300 navijača 📣🔴⚪ Hvala vam na podršci! 🔗goo.gl/677tk3