Slavni europski klubovi tijekom posljednja dva dana masovno napuštaju Superligu, elitno natjecanje najmoćnijih koje je predstavljeno u nedjelju, a već je do utorka iz njega izašlo svih šest engleskih klubova.

U utorak su to prvi napravili i Atletico Madrid i milanski Inter, a očekuje se da to nije kraj.

Natjecanje je oformilo 12 osnivača, a u njemu je trebalo biti 20 klubova u zatvorenom ligaškom sustavu. No, ostali još samo Real Madrid, Barcelona, Juventus i Milan.

🚨 BREAKING🚨

Juventus have released a statement regarding the 'European Super League' stating that the project in the way it was laid out still has some merit pic.twitter.com/QZPFdtTE1M

— Football Daily (@footballdaily) April 21, 2021