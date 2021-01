U dvoboju 15. kola talijanske Serie A nogometaši Juventusa su kao domaćini pobijedili Udinese s 4-1. Strijelci su za Juventus su bili Cristiano Ronaldo (31, 70), Frederico Chiesa (46) i Paulo Dybala (90+4), dok je počasni gol za momčad iz Udina dao Marvin Zegelar.

Odmah nakon što je postigao nova dva gola objavljen je podatak da je nevjerojatni CR7 preskočio je legendarnog Pelea na vječnoj ljestvici najboljih strijelaca svih vremena i te da je na drugom mjestu sa 758 golova. Josef Bican ima jedan više, 759.

Most OFFICIAL goals in football history: Josef Bican – 759 Cristiano Ronaldo – 758 Pelé – 757 pic.twitter.com/WkfM8zZllt

Prenijeli su tu informaciju brojni svjetski mediji , a kako se čini to se nije svidjelo Peleu te im je odlučio dogovoriti. a to je napravio tako da je nadopunio svoju biografiju na društvenim mrežama. Na njegovom Instagramu tako sada stoji da je najbolji strijelac svih vremena s 1283 postignuta pogotka.

Pelé has upgraded his Instagram bio.

Looks like Ronaldo and Messi still have a long way to go 👀⚽️ pic.twitter.com/ibZ4FEq30X

— ESPN FC (@ESPNFC) January 4, 2021