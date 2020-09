Oscar Lewicki, još jedan igrač kojeg je Ibrahimović navodno napao, tvrdi da je riječ o prejerivanju

Švedski novinar Olof Lundh napisao je knjigu “Reprezentacija prema Lundhu” (Landslaget enligt Lundh) u kojoj je iznio neke vrlo ozbiljne optužbe na račun legendarnog napadača Zlatana Ibrahimovića.

Knjiga bi svjetlo dana trebala vidjeti u srijedu, a švedski list Expressen objavio je neke fragmente iz nje prije objave.

Izbornik ga nije zaustavio?

Lundh je napisao da je Ibrahimović imao poseban status u reprezentaciji i da su ga se gotovo svi bojali, a da je to dopuštao tadašnji izbornik Erik Hamren. U knjizi su opisani sukobi Ibre sa suigračima iz reprezentacije, među kojima je bio i legendarni Fredrik Ljungberg.

🇸🇪 Olof Lundh w swojej książce opowiedział o tym, że Zlatan Ibrahimović w czasie gry w reprezentacji Szwecji znęcał się nad innymi piłkarzami. Tę wersję potwierdził jeden z trenerów: "To mobbing wysokiego szczebla. To powinno było się zgłosić na policję".https://t.co/31fT7viQiK — Piotr Piotrowicz (@Piotrowicz17) September 22, 2020

“Bilo je to veliko nasilje. Radilo se o groznim stvarima koje bi trebali prijaviti policiji. Kada je to okupljanje deset dana zaredom svaki mjesec – nije li to maltretiranje? Takve stvari se prijavljuju policiji”, rekao je Lundhu neimenovani čelnik Nogometnog saveza Švedske.

Komentar suigrača

Te tvrdnje je za Expressen prokomentirao Oscar Lewicki, još jedan igrač kojeg je Ibrahimović navodno napao, no on tvrdi da je tu riječ o prejerivanju.

“On uvijek želi pobijediti i izvući maksimum iz sebe i suigrača, ali nikada mi se nije činilo da maltetira ostale”, poručio je Lewicki.