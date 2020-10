ŠVEDSKA U MOSKVI SVLADALA RUSIJU: Sljedeći protivnik Vatrenih slavio na teškom gostovanju

U prijateljskoj nogometnoj utakmici reprezentacija Švedske, koja je sljedeći protivnik Hrvatske u Ligi nacija, u četvrtak je u Moskvi svladala Rusiju sa 2-1.

BREKALO ĆE PROTIV ŠVEDSKE IGRATI PROTIV DVOJICE JAKO DOBRIH ZNANACA: ‘On je vrhunski igrač, godinama jedan od ključnih u Leipzigu’

Šveđani su poveli u 21. minuti iz prekida. Veznjak AIK Stockholma 35-godišnji Sebastian Larsson je ubacio, a napadač Real Sociedada Alexander Isak glavom trese mrežu. Gosti su povećali prednost u 72. minuti pogotkom braniča turskog Genclerbirligija Mattiasa Johanssona. Njegov udarac sa 20 metara okrznuo je jednog igrača Rusije te je završio u golu.

Team Russia lost to Sweden in the friendly game in Moscow (1-2)#TeamRussia #RussiaSweden pic.twitter.com/TBPw5pTUVG

— Russian Premier Liga (@premierliga_en) October 8, 2020