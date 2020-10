Španjolac Rafael Nadal i Srbin Novak Đoković igrat će u finalu grand slam turnira tenisača u Roland Garrosu u nedjelju u Parizu.

NADAL SVLADAO SCHWARTZMANNA I POSTAO PRVI FINALIST ROLAND GARROSA: Za naslov će igrati s boljim iz okršaja Đokovića i Tsitsipasa

Nadal je u polufinalu svladao Argentinca Diega Schwartzmana sa 6-3, 6-3, 7-6 (0), dok je Đoković imao puno teži posao s Grkom Stefanosom Tsitsipasom s 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1 nakon četiri sata igre.

Rafael Nadal and Novak Djokovic will meet for the eighth time at #RolandGarros . pic.twitter.com/nvRfKmC6Ub

The final is set 🤜🤛

Nakon što je prvi tenisač svijeta bez većih problema dobio prva dva seta, u trećem je napravio “break” i kod 5-4 servirao za pobjedu, te se činilo da će lako do finala. Đoković je imao i meč-loptu na svoj servis, no Tsisipas je pronašao snage, izjednačio na 5-5, a potom je sa svojom dobro igrom i Đokovićem pogreškama uzeo dva uzastopna gema i set.

Četvrti set započeo je bolje Tsisipas, poveo s 2-0, ali je Đoković odmah vratio izgubljeni servis. No, kako je vrijeme odmicalo Grk je igrao sve bolje i u 10. gemu dočekao Đoković slabiji servis-gem za poravnanje u setovima.

U petom setu je ipak Grk ostao bez snage nakon vodstva 1-0, Đoković je brzo napravio “break”, a dokraja 22-godišnji Grk nije uspio doći više do gema, pa će svijet u nedjelju opet gledati teniski klasik Đoković-Nadal.

It’s the final we all wanted 🔥

Novak Djokovic comes out on top in five-set thriller against Stefanos Tsitsipas to set up a #FrenchOpen final against Rafael Nadal 🎾 🔥 #FrenchOpen #RolandGarros

https://t.co/Mkwqk1HFKq pic.twitter.com/IbRhFxVBZb

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 9, 2020