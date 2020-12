SVE JE SPREMNO ZA NBA LUDILO: Washington, Orlando i Atlanta slavili u posljednje tri predsezonske utakmice

Košarkaši Washingtona, Orlanda i Atlante pobjednici su posljednje tri predsezonske NBA utakmice koje su odigrane u noći sa subote na nedjelju.

Wizardse je do domaće pobjede 99-96 nad Detroitom predvodio startni centar Thomas Bryant sa 22 koša i sedam skokova.

Bryant kao da je bio inspiriran kaznom koju mu je izreklo vodstvo lige za incident s utakmice istih suparnika koja je odigrana dva dana prije. Zbog neprimjerenog kontakta sa sucem kad se pokušao obračunati s igračem Detroita Blakeom Griffinom koji ga je grubo faulirao, centar Washingtona je kažnjen novčano sa 45.000 američkih dolara.

Russell Westbrook (8 PTS, 7 REB in 17 minutes) makes his @WashWizards debut as they win their #NBAPreseason finale!

Thomas Bryant: 22 PTS, 7 REB

Bradley Beal: 15 PTS, 5 AST

Deni Avdija: 9 PTS, 10 REB pic.twitter.com/V4JlmntcIG

— NBA (@NBA) December 20, 2020