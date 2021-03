Nakon višemjesečnih mukotrpnih pregovora između promotora, napokon je potpisan ugovor o dva meča između Tysona Furyja i Anthonyja Joshue kojima će se ujediniti naslovi u teškoj kategoriji, javlja ESPN.

TKO ĆE BITI BOKSAČKI KRALJ? Dogovorena megaborba, jedna od najvećih ikad: Dame i gospodo, pripremite se na spektakl

“Htjeli bismo povrrditi lokaciju i vrijeme meča u sljedećih mjesec dana. Najteži dio je uvijek natjerati sve da potpišu ugovor. Ali sve strane su uložile veliki napor kako bi se to dogodilo. U poslu su sudjelovali promotori suparnika, suparničke TV mreže i suparničke borce”, rekao je promorot Anthonyja Joshue Eddie Hearn.

“Mislim da smo napravili teži dio. Govoreći u svoje ime, Anthonyja i njegov tima iz 258 MGT menadžmenta, znam koliko smo naporno radili ovih posljednjih nekoliko mjeseci i jednostavno osjećam da ova je borba toliko velika da je nije teško prodati. Već su nam pristupili s osam ili devet različitih mjesta; ponude su stigle iz više zemalja Bliskog Istoka, iz Azije, Istočne Europe i Amerike”, otkrio je Hearn pa zaključio:

“Ovo je najveća borba u boksu i jedan od najvećih sportskih događaja na svijetu. To će biti velika pobjeda za zemlju koja se želi pokazati s tim mečem.”

BREAKING: Anthony Joshua and Tyson Fury have signed a two-fight deal ahead of an undisputed world heavyweight title fight.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 15, 2021