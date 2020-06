SVE JE JASNIJA BUDUĆNOST VELIKOG TALIJANSKOG TALENTA: Divi se Modriću, a sada bi mogao doći kod drugog Vatrenog?

Dvadesetogodišnji Talijan Sandro Tonali smatra se novom nadolazećom zvijezdom svjetskog nogometa. On trenutno igra za Bresciju, a svojim nastupima već je privukao pažnju najvećih europskih klubova.

Tonali je već neko vrijeme na glasu kao “novi Pirlo” i od njega se očekuju senzacionalne stvari, a zanimljivo je što mu je glavni igrački uzor kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić.

“Gennaro Gattuso mi je bio idol, a od današnjih igrača najviše me inspirira Luka Modrić”, rekao je nedavno za Corriere della Sera.

Svojim izvrsnim igrama privukao je veliku pažnju brojnih nogometnih velikana, među kojima su PSG, Liverpool, Juventus, Milan i brojni drugi, a sada je Sky Sport Italia objavio kako je Tonali u ovom trenutku najbliže transferu u redove milanskog Intera, za koji igra hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović.

Sandro Tonali Has Told Brescia That He Does Want To Move To Inter Milan In The Summer Amid Links To Juventus.#INTER#Tonali#Brescia pic.twitter.com/E1k0rsAYeg

— Transfer Market Latest (@latest_market) June 5, 2020