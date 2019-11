SVE DALJE OD OSMINE FINALA LIGE PRVAKA: Novi poraz Zagreba od Celja, Šarac vodio Slovence do velikog slavlja

Endtime whistle in Celje brings victory for the host @RKCPL. Lions will be fighting the points against the same oponent on Thursday in Arena Zagreb! #rkzagreb #veluxehfcl

👉🏼 @RKZagreb vs. @RKCPL / 14.11. / 18 h / Arena Zagreb pic.twitter.com/ypRTbci5GG

— RK PPD Zagreb (@RKZagreb) November 10, 2019