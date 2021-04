SVAKAKO JEDNA OD BIZARNIJIH PRIČA POSLJEDNJE VRIJEME: Zaluđena Srpkinja uhodi Ronalda – ‘Voljela bih aferu s njim. Ja ga pratim…’

Ronaldo ima gorljivu obožavateljicu u Srbiji koja već duže vrijeme koristi gotovo svaku priliku da mu priđe i provede neko vrijeme s njim

Prije nekoliko godina Cristiano Ronaldo bio je u posjeti Hrvatskoj, točnije bio je u Dubrovniku, a ono što je tada svima zapelo za oko jest njegovo osiguranje. Hodao je uokolo s kulom stražara, u nekom blindiranom vozilu i gotovo nitko mu nije mogao prići osim ako on to nije dozvolio.

No, zanimljivo je kako jednoj djevojci to već poduže vrijeme itekako uspijeva. Naime, Ronaldo ima gorljivu obožavateljicu u Srbiji koja već duže vrijeme koristi gotovo svaku priliku da mu priđe i provede neko vrijeme s njim. Neki bi rekli da ga uhodi, ali reći ćemo samo da je ona njegov najveći obožavatelj.

Biljana Dragaš iz Srbije prati Cristiana u stopu i to već dugi niz godina, a on je toga itekako svjestan. Biljana je ponovo zaskočila Ronalda prije nekoliko dana u Beogradu nakon utakmice Srbije i Portugala u kvalifikacijama za SP, a to su primijetili i tamošnji mediji pa su je zatražili razgovor.

“Sačekala sam ga na aerodromu. Kada sam ga ugledala u autobusu komunicirali smo rukama. Htjela sam ući u autobus i to sam mu pokazala, ali mi je on rekao da je to nemoguće izvesti. Željela sam doći do njega”, izjavila je za Kurir Biljana Dragaš.

‘Zaljubljena sam u njega’

Kaže kako ga intenzivno prati već dvije godine, odnosno otkako ga je prvi put vidjela u Beogradu, kada je Portugal također igrao protiv Srbije. Od tada ga prati posvuda.

“Bila sam u Budimpešti kada je igrao, pa u Torinu. Volim ga odavno. Vodila sam čak i njegovu fan stranicu. Prvi put smo se upoznali u Budimpešti. Tada se nismo slikali, vidjela sam ga samo usput. Prije dvije godine kada je dolazio mahnuo mi je da priđem. Prepoznao me je, ali možda to nije dobro da se zna”, kazala je Biljana, koja je inače po struci farmaceutski tehničar.

Dakako, Biljana je u Ronalda i zaljubljena, a nije joj problem priznati da želi s njim aferu.

“Zaljubljena sam u njega. Vjerojatno je i on to shvatio. Voljela bih imati neku aferu s njim… On izgleda baš kao pravi muškarac, pun je pozitivne energije. Sviđa mi se kako šeta, kako prilazi. Muževan je i sviđa mi se svaki njegov pokret. Posebno mi se dopada što ostavlja srce na terenu”, rekla je Biljana.

‘On mene ne prati’

Kaže kako s Ronaldom nije ništa imala, ali zato mu redovito šalje slike i pisma, no, on ju ne prati na Instagramu.

“Nisam imala ništa s njim, ali sam ga jako puno puta vidjela. Poklonila sam mu neku sliku, pismo, ali to je tajna što sam mu napisala. Ja ga pratim i na Instagramu, ali on mene ne. On gleda priče na fan stranicama. Bila sam u kontaktu s jednim boksačem koji je prijatelj s njim. Imam neku komunikaciju s Ronaldom, ali to sad nije bitno”, veli Biljana.

“Sada zbog korone je malo teže putovati, ali voljela bih pričati s njim puno više. Taj trenutak kada sam ga zagrlila je nešto neopisivo. Jako je lijepo što mi se to dogodilo. Tresla sam se od uzbuđenja. Htjela sam ga sresti pa sam samo zbog toga unajmila sobu u istom hotelu gdje je i on bio. To su veliki troškovi, ali izdvojila sam za to”, otkrila je Dragaš.