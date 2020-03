SVAKA ČAST, DIVNA GESTA I VELIKA POMOĆ VATRENOG U VRIJEME KRIZE: Šime Vrsaljko donirao više od 60 tisuća eura za kupnju respiratora

View this post on Instagram

🇭🇷❤ Na ulicama diljem Hrvatske zajedno smo proveli najsretnije trenutke kada smo proslavili srebro sa Svjetskog prvenstva, a jednako tako zajedno ćemo prebroditi i one najteže ❤🇭🇷⁣ ⁣ Reprezentativci i stručni stožer hrvatske reprezentacije u svega dva dana prikupili su više od četiri milijuna kuna za pomoć Hrvatskoj, a sredstva će uplatiti na račune koje je Vlada Republike Hrvatske otvorila za zajedničku borbu protiv koronavirusa te za sanaciju štete koju je uzrokovao potres u Zagrebu #Obitelj