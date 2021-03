SUSPENDIRAN AKTUALNI OLIMPIJSKI POBJEDNIK: Koristio je nedopušteni steroid, neće braniti zlato u Tokiju

Aktualni olimpijski pobjednik u bacanju kladiva, Tadžikistanac Dilšod Nazarov (38) kažnjen je s dvije godine zabrane nastupa zbog kršenja antidopinških pravila, objavila je Jedinica za integritet u atletici (AIU).

Nazarovu je utvrđeno korištenje nedopuštenog steroida turinabola nakon ponovne analize uzoraka uzetih tijekom Svjetskog prvenstva 2011. godine u Daeguu na kojemu je zauzeo 10. mjesto.

