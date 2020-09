“Michael Schumacher (51) je budan, diše, srce mu ima lijep ritam. Vjerojatno može i sjesti, čak možda i napraviti neki korak uz pomoć drugih, ali ne više od toga. Možemo reći da vegetira i nažalost loše su prognoze za njegov potpuni oporavak”, rekao je prije desetak dana renomirani neurolog Erich Riederer u dokumentarnom filmu francuskog TMC-a, čije riječi prenosi talijanska Gazzetta dello Sport i ostali mediji poput Mirrora iz Velike Britanije.

“Mislim da je to za njega maksimum. Postoji li šansa da ga vidimo onakvog kakav je bio prije nesreće? Mislim da ne”, dodao je Erich Riederer.

Nekoliko dana prije toga bivši šef Ferrarija Jean Todt otkrio je da je vidio Schumachera i rekao da se sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 bori za prevladavanje razornih ozljeda s kojima se bori već sedam godina. Sada je pak o njegovom stanju progovorila Elisabetta Gregoraci, bivša supruga Flavija Briatorea, Schumacherova šefa iz doba kada je vozio za Benetton.

Elisabetta Gregoraci, personalidade TV na Itália e ex-mulher de Flavio Briatore (até 2018), participa no atual BigBrother italiano. Esta semana em conversa na "casa" falou do q sabe de @schumacher Schumacher:

"Ele não fala. Comunica com os olhos. Só três pessoas podem ir vê-lo!"

