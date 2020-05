SUPERTALENTIRANI SIN LEGENDARNOG GHEORGHEA HAGIJA I SLUŽBENO PROMIJENIO KLUB: Postaje član momčadi u kojoj važnu ulogu imaju Hrvati

Škotski nogometni velikan Rangers otkupio je ugovor rumunjskog veznjaka Ianisa Hagija (21) koji je u Glasgow stigao u siječnju ove godine na posudbu iz belgijskog Genka.

Ianis, sin nekadašnjeg veznjaka Barcelone i Real Madrida Gheorghea Hagija, postigao je tri gola u 12 nastupa za Rangers nakon što se u siječnju pridružio škotskom klubu.

I’m extremely happy and proud to be part of the @RangersFC family and represent the colours of such a huge club permanently. I can’t wait to meet up with the boys, play at Ibrox again and keep enjoying moments with our amazing fans! 💙🤍

I also want to thank @KRCGenkofficial pic.twitter.com/plgdDs7L2p

— Ianis Hagi (@IanisHagi10) May 27, 2020