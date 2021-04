Novonastalo natjecanje moćnih klubova, europska Superliga, doživjela je veliki udarac u utorak nakon što se iz nje povuklo svih šest engleskih klubova, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham i Chelsea.

Tako su u natjecanju ostali Real Madrid, Atletico, Barcelona, Juventus, Milan i Inter, koji su u svojhem priopćenju potvrdili da najmeravaju nastaviti s planiranom organizacijom Superlige.

“Unatoč objavi istupanja engleskih klubova, na što su bili prisiljeni pod pritiskom koji je nad njima izvršen, mi smo uvjereni da je naš prijedlog potpuno u skladu sa zakonom i normativom Europske unije što je danas potvrđeno sudskom odlukom (u Madridu) koja štiti Superligu”, navedeno je u zajedničkom priopćenju Real Madrida, Atletica, Barcelone, Juventusa, Milana i Intera.

Ti klubovi nisu odustali od svojeg kontroverznog projekta, a čini se da se planiraju i osvetiti Englezima koji su ih napustili.

Josep Perdol sa španjolskog El Chiringuita objavio je u srijedu ujutro da Superliga i namjerava tužiti engleske klubove koji su je napustili.

The Super League will file a lawsuit against the Premier League clubs that left.

[via @jpedrerol]

— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) April 21, 2021