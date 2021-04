SUPERLIGA JE PROPALA: Ključni čovjek priznao poraz: ‘Ne možemo bez Engleza’

Superliga se neće moći održati bez šest engleskih klubova, potvrdio je čelnik Juventusa i potpredsjednik Superlige Andrea Agnelli za Reuters.

Šest preostalih klubova nogometne Superlige poručilo je tijekom noći s ponedjeljka na utorak kako će nastaviti s planiranim organiziranjem natjecanja bogatih momčadi bez obzira na istupanje šest engleskih klubova, no čini se da je došlo do preokreta.

Andrea Agnelli, Super League vice chair and Juventus chairman just told Reuters they can no longer progress with the breakaway after the exit of the six English clubs.

— Simon Evans (@sgevans) April 21, 2021