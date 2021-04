SUPERLIGA GADNO POSVAĐALA DVOJICU NOGOMETNIH VELIKANA: Klopp žestoko napao legendu Uniteda – ‘To bi mu trebalo zabraniti…’

Ti su komentari dosta naljutili menadžera Liverpoola, Jurgena Kloppa pa mu je ovaj spremio jednako opak odgovor

Nekadašnji nogometaš i takoreći legenda Manchester Uniteda, Gary Neville, žestoko je u nedjelju kritizirao osnivanje Superlige kao i sve engleske klubove koji u njoj sudjeluju. Posebno je žestoko komentirao Liverpool i tvrdi da se pristup Superligi u potpunosti kosi s njihovim principima i načelima njihovih navijača, a tom je prilikom spomenuo i njihovu himnu “You’ll Never Walk Alone”.

Ti su komentari dosta naljutili menadžera Liverpoola, Jurgena Kloppa pa mu je ovaj spremio jednako opak odgovor.

“Gary Neville govori o pjesmi You’ll Never Walk Alone. To bi trebalo biti zabranjeno. Imamo pravo pjevati tu himnu. To je naša himna, ne njegova. Očito je da on to ne razumije. Ne želim da se događaju ovakve stvari jer nije pošteno. Ni meni se ovo ne sviđa pa ne govorim o drugim klubovima”, rekao je Klopp.

No, nije se tu zaustavio i uslijedio je novi atak na nekadašnjeg engleskog braniča. “Volio bih da Gary Neville jednom bude negdje pod pritiskom, a ne samo ondje gdje ima najviše novca. Bio je u Manchester Unitedu, sad je na Skyu gdje je najviše novca”, sarkastično će Klopp.

“Nemojte zaboraviti da mi nemamo ništa s ovim. U istoj smo situaciji kao svi, dobili smo te informacije, ali i dalje moramo igrati nogomet”, naglasio je Klopp.

Žestok odgovor Nevillea

Dakako, odgovor nije trebalo čekati dugo. Neville se javio i uzvratio na prozivku.

“Zašto to nije pošteno? Često sam vrijeđao Liverpool kroz sve ove godine, no jučer se nije radilo o vrijeđanju Liverpoola. Ne znam zašto živim u njegovoj glavi, da budem iskren… Ne znam što ga je naljutilo. Jučer sam strastveno zamolio da se zaštiti nogomet u ovoj državi i izrazio najveće nezadovoljstvo Manchester Unitedom i Liverpoolom. Mislim da sam uputio jednako kritika i jednom i drugom klubu u zadnja 24 sata tako da ne znam koji je njegov problem”, rekao je Neville.

Komentirao je i tvrdnju Kloppa da ide samo za novcem. “Imao sam 25-godišnju karijeru u Manchester Unitedu. Sada sam 11 godina na Skyu i naporno sam radio da dođem do toga. Nitko mi to nije poklonio, nisam išao za novcem. Stvarno ne znam o čemu on govori. Zapošljavam 600 ljudi u jednom gradu i pokušavam se brinuti o njima u pandemiji, nije li to dovoljan pritisak”, zapitao se Neville.

Na koncu je Neville ipak odlučio malo smiriti strasti jer, zapravo, Klopp i on su na istoj strani kada je u pitanju pogled na Superligu.

“Radi odličan posao u Liverpoolu, nemam nikakvih problema s Jurgenom Kloppom i volim njegovu momčad. No činjenica je da je on razdražljiv. Iznevjerili su ga njegovi vlasnici, bacili su ga pod autobus. Imamo isto gledište, ali on ne može reći što misli, a ja mogu i razumijem to. Jurgen Klopp kojeg znamo mrzi svaku sitnicu u vezi s ovim više od mene jer ovo ide protiv svega u što je vjerovao u životu. Iznevjeren je, kao i igrači Liverpoola”, završio je Neville.